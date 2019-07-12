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Верховный суд упростил споры в судах, пересмотрев процедуру

Верховный суд упростил споры в судах, пересмотрев процедуру

Людям и предприятиям упростили споры с банками и прочими структурами. Не нужно проходить два этапа спора: сначала признавать ничтожным договор, а затем оспаривать его требования. Можно сразу оспаривать требования соглашения, говорится в правовом выводе Большой палаты Верховного суда по делу №916/3156/17.

«При наличии спора относительно правовых последствий недействительной сделки, одна из сторон которого или другое заинтересованное лицо считает ее ничтожной, суд проверяет соответствующие доводы и в мотивировочной части судебного решения, применив соответствующие положения норм материального права, подтверждает или опровергает обстоятельство ничтожности сделки», — говорится в документе.

Спор в данном деле шел между ликвидируемым Имэксбанком (его представлял Фонд гарантирования вкладов физлиц) и ООО «Авенсис» по части возврата средств по кредитной линии, открытой банком в декабре 2014 года с максимальным лимитом на уровне 296,6 млн грн под 18,1% годовых.

Впрочем, по подобной схеме проходил не только этот спор, но и многие другие. На первом этапе одна из сторон признает ничтожным соглашение, на втором — рассматривает аргументы по спору и оспаривает содержимое договора.

По материалам УБР
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