Андрей Усенко: что тормозит украинский рынок проблемных активов?

Украинский рынок NPL имеет значительные перспективы для привлечения европейских инвесторов. Однако из-за низкого качества активов Украина все еще проигрывает в конкурентоспособности европейским странам.



Прошлый год стал пиковым с точки зрения расцвета европейского рынка проблемных активов. Общая балансовая сумма проданных NPL составила 205 млрд евро по данным Debtwire. Этот показатель значительно превышает 2017 и 2016 годы, когда объем составлял 144 и 107 млрд евро соответственно.



Основной интерес инвесторов сосредоточен на западноевропейских странах, в частности Италии, Испании, Ирландии и Греции. На эти страны приходится около 85% всего объема инвестиций в Европе. Когда осуществляется deleveraging (снижение уровня рискованных позиций) банковских систем, страны – лидеры рынка проблемных активов повышают собственную конкуренцию в борьбе за инвесторов.



Международные инвесторы в целом с интересом смотрят на украинский рынок. Это подтверждает, например, появление нового иностранного участника рынка – чешского холдинга APS Holding, который приобрел портфель активов ФГВФЛ балансовой стоимостью около 8 млрд грн. Однако, в целом Украина на фоне европейских стран занимает далеко не лучшую позицию.



Конечно, за последние годы был достигнут определенный прогресс, в частности, ФГВФЛ вместе с Prozorro создана эффективная и прозрачная система продажи активов. Однако все еще остается открытым вопрос работы по погашению NPL после продажи. Сейчас именно этот вопрос является ключевым и определяет привлекательность украинского рынка для международных инвесторов.



Среди деструктивных факторов, тормозящих развитие рынка:

низкое качество NPL активов по сравнению с европейскими странами;

активов по сравнению с европейскими странами; недостаточная инфраструктура для взыскания задолженности;

регуляторные препятствия. Необходимость покупать активы за факторинговую компанию, сложность с открытием счета нерезидента в украинском банке;

валютное регулирование и налоговое законодательство устарели и требуют обновления.

Показательным в деле эффективной инфраструктуры возврата задолженности является индекс Resolving Insolvency, который рассчитывает World Bank для Украины, Италии, Испании, Ирландии и Греции. Наша страна занимает лишь 145 позицию в рейтинге. В то время как западноевропейские страны – 22, 19, 18 и 62 соответственно. Ориентировочный уровень возврата долга (центов на доллар) составляет 9.6 для Украины против 65.2, 77.3, 86 и 33.2 соответственно. Именно поэтому вопрос модификации процедуры банкротства в Украине всегда был и остается актуальным.

Более того, привлекательность активов снижается из-за значительной просрочки по кредитам, которая превышает один или даже два года, банкротства и прекращения деятельности части заемщиков, отсутствия залога и т.д. Если говорить о кредитах банков, находящихся в стадии ликвидации, то многие должники не собирались их возвращать. Поэтому в Украине сложилась ситуация, когда инвестор готов инвестировать в NPL активы с IRR на уровне 50-70%, что определяет их стоимость.



С другой стороны, в законодательном поле происходят определенные положительные сдвиги. В частности, введен институт частных исполнителей. Однако таких специалистов пока физически не хватает, поэтому проблема остается нерешенной.

Также принят кодекс о банкротствах, он вступит в силу осенью 2019 года. Более того, согласно реестру судебных решений, значительное количество дел решается в пользу заемщика, однако, стоимость актива теряется или во время разбирательства, или на этапе имплементации решения.



При сохранении положительных тенденций как в регуляторной, так и других сферах, можно ожидать увеличения международных инвестиций, что будет способствовать повышению конкуренции на локальном уровне – на проблемные активы ФГВФЛ и коммерческих банков.

Но при отсутствии улучшения процедуры банкротства, которая обеспечивает усиление защиты кредиторов, сделать качественный шаг вперед невозможно. Если в Украине процедура банкротства традиционно использовалась для вывода активов и невозврата долгов, то для европейских стран – это уже давно так не работает. Переосмысление этих фактов – единственная возможность для перезагрузки украинского рынка проблемных активов.

Андрей Усенко, заместитель директора, рынок инвестиций и капитала, KPMG в Украине