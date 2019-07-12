BMW отзывает партию автомобилей из-за проблем при запуске двигателя

В Китае под отзыв попало 403 автомобиля BMW из-за проблем при запуске двигателя.

Об этом сообщает AutoTimesNews со ссылкой на местные контролирующие органы.

В автомобилях обнаружен дефект кабельных разъемов, которые могут изнашиваться быстрее, чем положено. Из-за этого в BMW может ломаться электронный модуль или пропадать контакт с двигателем во время заведения машины.

Издание передает, что указанный дефект может проявляется в BMW M3, который были выпущены в период с июля 2007 года по октябрь 2009 года.

Отмечается, что отзывная кампания стала продолжением предыдущей, более масштабной. Напомним, что в начале апреля из-за этой же проблемы 121 тысяча автомобилей попала на проверку.

Все необходимые ремонтные работы по замене неисправных частей будут бесплатными.