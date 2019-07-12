Названы главные риски политики "дешевого доллара" для Украины

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Американская политика снижения курса доллара, чтобы укрепить американские экспортные позиции, сулит изменение цен на многих рынках, прежде всего сырьевых.
Об этом предупреждает финансовый аналитик Алексей Кущ.
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“Валютная война”, которую может развязать выступивший против криптовалют президент США Дональд Трамп, затронет не только мировых “экономических гигантов” – говорит эксперт.
Он напоминает, что после одного лишь заявления о намерении ФРС снизить учетную ставку сырьевые рынки уже отреагировали ростом цен. И для Украины это не очень хороший сигнал, считает аналитик.
“У политики “дешевого доллара” будет побочный эффект в виде дорогого сырья. В частности, будут расти цены на энергоресурсы. Американцы этого не боятся, потому что у них уже есть достаточные запасы газа и нефти. Внутренние цены на энергоресурсы достаточно низкие и должны снизиться еще больше, так что Трамп думает выиграть эту войну в том числе и за счет энергоресурсов”, – рассказывает Кущ.
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