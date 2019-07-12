Названы главные риски политики "дешевого доллара" для Украины

Американская политика снижения курса доллара, чтобы укрепить американские экспортные позиции, сулит изменение цен на многих рынках, прежде всего сырьевых.

Об этом предупреждает финансовый аналитик Алексей Кущ.

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“Валютная война”, которую может развязать выступивший против криптовалют президент США Дональд Трамп, затронет не только мировых “экономических гигантов” – говорит эксперт.

Он напоминает, что после одного лишь заявления о намерении ФРС снизить учетную ставку сырьевые рынки уже отреагировали ростом цен. И для Украины это не очень хороший сигнал, считает аналитик.

“У политики “дешевого доллара” будет побочный эффект в виде дорогого сырья. В частности, будут расти цены на энергоресурсы. Американцы этого не боятся, потому что у них уже есть достаточные запасы газа и нефти. Внутренние цены на энергоресурсы достаточно низкие и должны снизиться еще больше, так что Трамп думает выиграть эту войну в том числе и за счет энергоресурсов”, – рассказывает Кущ.