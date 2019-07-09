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Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

Трамп потребовал от компаний, оперирующих криптовалютами, получать банковские лицензии

Компании, которые разрабатывают криптовалюты, должны получить лицензии на банковскую деятельность и подчиняться соответствующим правилам, заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, собственную криптовалюту – либра – разрабатывает компания Facebook.

“Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны получить банковские лицензии и подчиняться банковским правилам, как все банки, национальные и международные”, – написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что “не является сторонником биткойна и других криптовалют, которые не представляют собой деньги и курс которых в высшей степени волатилен”.

“У нас в США есть только одна реальная валюта, и она сильнее, чем когда-либо, она надежна, и на нее можно полагаться. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Она называется доллар Соединенных Штатов!” – подчеркнул Трамп.

По материалам САМ
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