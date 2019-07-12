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В Украине запустят программу модернизации старого жилого фонда

В Украине запустят программу модернизации старого жилого фонда

Мининфраструктуры разрабатывает программы модернизации многоквартирных жилых домов старого фонда.

Об этом рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.

Молодежный кредит на жилье

«Сейчас страна потребляет 18 миллиардов кубов газа, а практически можем уменьшить эту цифру до 9. Каким образом? Разработанная нами маршрутная карта очень проста. Программа «теплые кредиты», которая софинансирует только оплату строительных материалов, окон, дверей, радиаторов и газовых котлов, останется в основном работать для частного сектора. А по многоэтажному сектору – нам нужно двигаться к эффективной экономии каждой вложенной копейки. И это уже вопрос государственного учреждения «Фонд энергоэффективности», – отметил Геннадий Зубко.

Что планируют:

  • программа предусматривает софинансирование от 20 до 50% на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках,
  • минимально – это установление ИТР, максимально – это полная тепломодернизация дома с заменой инженерных сетей.

Цель модернизации и реновации – повышение качества потребления, в том числе возможность получать качественную температуру и услуги. И дальнейший мониторинг энергопотребления многоэтажек, в которых введены энергоэффективные мероприятия за счет программы.

По словам министра, это также ведет к увеличению стоимости жилья до 20-25%.

Справка Finance.ua:

  • Программой «теплые кредиты» уже воспользовались примерно 650 тысяч домохозяйств. По объему это примерно, как город Ровно, Житомир, Винница.
По материалам Finance.UA
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