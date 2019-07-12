В Украине запустят программу модернизации старого жилого фонда

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Мининфраструктуры разрабатывает программы модернизации многоквартирных жилых домов старого фонда.
Об этом рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает пресс-служба Кабмина.
«Сейчас страна потребляет 18 миллиардов кубов газа, а практически можем уменьшить эту цифру до 9. Каким образом? Разработанная нами маршрутная карта очень проста. Программа «теплые кредиты», которая софинансирует только оплату строительных материалов, окон, дверей, радиаторов и газовых котлов, останется в основном работать для частного сектора. А по многоэтажному сектору – нам нужно двигаться к эффективной экономии каждой вложенной копейки. И это уже вопрос государственного учреждения «Фонд энергоэффективности», – отметил Геннадий Зубко.
Что планируют:
Цель модернизации и реновации – повышение качества потребления, в том числе возможность получать качественную температуру и услуги. И дальнейший мониторинг энергопотребления многоэтажек, в которых введены энергоэффективные мероприятия за счет программы.
По словам министра, это также ведет к увеличению стоимости жилья до 20-25%.
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