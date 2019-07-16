Украина в ТОПе стран с наибольшим объемом мусора на жителя

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Украина попала в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street.
Об этом пишет USA Today.
Чтобы определить крупнейших производителей отходов, агентство рассчитало произведенные каждой страной специальные отходы и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, используя данные глобальной базы данных Всемирного банка, которую обновляли в сентябре 2018 года.
Так, больше всего мусора на одного жителя приходится в Канаде – около 36 тонн. За 2017 год страна произвела 1,3 миллиарда тонн мусора, большинство из которого – промышленные отходы от переработки нефти, химического производства и обработки металла.
На втором месте Болгария – 26,7 тонны на человека, а замыкают тройку стран-лидеров США – 26 тонн на человека.
Остальные топ-10 стран с наибольшим количеством мусора выглядит так:
Так, в Украине за 2017 год произвели более 474 миллионов тонн мусора, из них 448 тонн – опасные отходы. По данным исследования, это больше всего среди 105 стран, которые предоставляют данные об опасных отходах. В то же время в 2017 году в Украине перерабатывали 3,2% мусора, а в Канаде – 20,6%.
В общем мир утопает в мусоре, и, по данным Всемирного банка, уровень выработки отходов только растет. Из-за роста численности населения и увеличения городских территорий ожидается рост объемов производства мусора в мире – по некоторым оценкам, на 70% между 2016 и 2050 годами.
От 30% до 35% общего количества образованных отходов в большинстве развитых стран связаны с деятельностью строительного сектора, например, строительством, реконструкцией и процессами сноса, согласно официальным статистическим данным ЕС.
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