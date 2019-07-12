Кабмин: заявления о росте цены электроэнергии для промышленности некорректны

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Заявления руководства государственного предприятия «НЭК «Укрэнерго» о росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленников в связи с запуском прозрачного рынка электроэнергии являются некорректными.
Об этом сообщает «Правительственный портал».
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Чиновники отмечают, что расчет «Укрэнерго» базируется на результатах торгов на Украинской энергетической бирже, когда ценовое предложение равнялось цене на электроэнергию в условиях пиковых нагрузок – 2375 грн/МВт.
Как оказалось, указанная цена была ситуативной и не поддерживалась рынком.
“Продавец электроэнергии – ПАО «Центрэнерго» – снизил цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн/МВт ровным графиком”, – говорится в сообщении.
При этом «Центрэнерго» планирует снизить цену до до 1300 грн/МВт уже в ближайшие месяцы.
Поэтому расчеты «Укрэнерго» некорректны, а делать какие-либо ценовые оценки следует только спустя минимум месяц работы рынка.
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