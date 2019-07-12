0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Кабмин: заявления о росте цены электроэнергии для промышленности некорректны

Кабмин: заявления о росте цены электроэнергии для промышленности некорректны

Заявления руководства государственного предприятия «НЭК «Укрэнерго» о росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленников в связи с запуском прозрачного рынка электроэнергии являются некорректными.

Об этом сообщает «Правительственный портал».

Читайте также: В «Укрэнерго» рассказали о первой неделе работы нового рынка электроэнергии

Чиновники отмечают, что расчет «Укрэнерго» базируется на результатах торгов на Украинской энергетической бирже, когда ценовое предложение равнялось цене на электроэнергию в условиях пиковых нагрузок – 2375 грн/МВт.

Как оказалось, указанная цена была ситуативной и не поддерживалась рынком.

“Продавец электроэнергии – ПАО «Центрэнерго» – снизил цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн/МВт ровным графиком”, – говорится в сообщении.

При этом «Центрэнерго» планирует снизить цену до до 1300 грн/МВт уже в ближайшие месяцы.

Поэтому расчеты «Укрэнерго» некорректны, а делать какие-либо ценовые оценки следует только спустя минимум месяц работы рынка.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.