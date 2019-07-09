В Госбюро расследований рассказали, почему проводили обыски в ГФС

Госбюро расследований расследует возможные незаконные действия топ-чиновников ГФС – чиновники не проводили таможенный контроль за товарами одного из производителей табачной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“По предварительной информации, чиновники не проводили таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции.

Кроме того, руководством ГФС принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства в сумме около 630 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июля следователи провели обыски в Государственной фискальной службе и на Харьковской таможне ГФС и изъяли документы в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

ГБР начало уголовное производство по ч. 2. ст. 367 УК (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия).

Ранее стало известно, что ГБР проводит обыски в Государственной фискальной службе.

Сообщалось, что следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией “Филип Моррис” (производитель табачной продукции) и Украиной.

В 2015 году “Филип Моррис Украина” начала применять специальный таможенный режим переработки на таможенной территории Украины для дальнейшего экспорта продукции.

Для этого компания получила соответствующее разрешение от Харьковской таможни ГФС.