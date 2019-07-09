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В Госбюро расследований рассказали, почему проводили обыски в ГФС

В Госбюро расследований рассказали, почему проводили обыски в ГФС

Госбюро расследований расследует возможные незаконные действия топ-чиновников ГФС – чиновники не проводили таможенный контроль за товарами одного из производителей табачной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“По предварительной информации, чиновники не проводили таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции.

Кроме того, руководством ГФС принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства в сумме около 630 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июля следователи провели обыски в Государственной фискальной службе и на Харьковской таможне ГФС и изъяли документы в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

ГБР начало уголовное производство по ч. 2. ст. 367 УК (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия).

Ранее стало известно, что ГБР проводит обыски в Государственной фискальной службе.

Сообщалось, что следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией “Филип Моррис” (производитель табачной продукции) и Украиной.

В 2015 году “Филип Моррис Украина” начала применять специальный таможенный режим переработки на таможенной территории Украины для дальнейшего экспорта продукции.

Для этого компания получила соответствующее разрешение от Харьковской таможни ГФС.

По материалам Економічна Правда
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