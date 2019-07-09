Бюджет мог недополучить около 630 миллионов гривен: в ГФС прошли обыски

Вслед за объявлением в розыск начальника Волынской таможни, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сегодня провели санкционированные обыски в Государственной фискальной службе (ГФС) и на Харьковской таможне, а также выемку документов в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Об этом 12 июля информирует пресс-служба Бюро.

“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни”, – сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что, по предварительной информации, чиновники не проводили таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции, а руководство ГФС отменило финансовые санкции в отношении этого производителя.

“Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства в сумме около 630 млн грн”, – добавили в пресс-службе.