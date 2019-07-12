Появились первые реальные изображения Samsung Galaxy Note10 (фото)

Мы уже видели немало слухов о Samsung Galaxy Note10. Но теперь появилось первое реальное фото новинки. И не от какого-то «левого» источника, а от Федеральной комиссии по связи США (FCC).

На нем изображена передняя панель смартфона с отцентрированной фронтальной камерой каплевидной формы. Кроме того, на правой стороне девайса отсутствуют физические кнопки.

Они все размещены слева: регулятор громкости и Bixby. FCC утверждает, что Galaxy Note 10 будет поддерживать новый стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). Но при этом нет упоминаний о 5G.