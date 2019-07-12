Появились первые реальные изображения Samsung Galaxy Note10 (фото)

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Мы уже видели немало слухов о Samsung Galaxy Note10. Но теперь появилось первое реальное фото новинки. И не от какого-то «левого» источника, а от Федеральной комиссии по связи США (FCC).
На нем изображена передняя панель смартфона с отцентрированной фронтальной камерой каплевидной формы. Кроме того, на правой стороне девайса отсутствуют физические кнопки.
Они все размещены слева: регулятор громкости и Bixby. FCC утверждает, что Galaxy Note 10 будет поддерживать новый стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). Но при этом нет упоминаний о 5G.
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