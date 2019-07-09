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Назван средний возраст ввозимых в Украину автомобилей

Назван средний возраст ввозимых в Украину автомобилей

По данным «УкрАвтопрома», за первые шесть месяцев 2019 года украинскую регистрацию получили около 250 тыс. подержанных автомобилей. Это в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чаще всего ввозят машины возрастом 9-15 лет.

На ввозимые автомобили возрастом 9-15 лет пришлось 40% всех поставок. Всего же на старые «евробляхи» за отчетный период пришлось 80% всех легализаций.

Чаще всего украинцы покупают подержанные автомобили Volkswagen, Renault, Skoda, Ford и Opel. Причем Volkswagen лидирует со значительным преимуществом.

Таким образом, хотя льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией закончился ещё в феврале, импорт б/у авто не уменьшился, а наоборот, очень сильно увеличился. Эксперты отмечают, что это произошло благодаря принятому в конце 2018 года новому законодательству по растаможке.

Интересно, что если раньше рост рынка б/у авто шел во всех возрастных группах, то сейчас украинцы чаще интересуются подержанными машинами в возрасте от 8 лет и старше.

По материалам autonews.ua
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