Назван средний возраст ввозимых в Украину автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По данным «УкрАвтопрома», за первые шесть месяцев 2019 года украинскую регистрацию получили около 250 тыс. подержанных автомобилей. Это в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чаще всего ввозят машины возрастом 9-15 лет.
На ввозимые автомобили возрастом 9-15 лет пришлось 40% всех поставок. Всего же на старые «евробляхи» за отчетный период пришлось 80% всех легализаций.
Чаще всего украинцы покупают подержанные автомобили Volkswagen, Renault, Skoda, Ford и Opel. Причем Volkswagen лидирует со значительным преимуществом.
Таким образом, хотя льготный период растаможки автомобилей с иностранной регистрацией закончился ещё в феврале, импорт б/у авто не уменьшился, а наоборот, очень сильно увеличился. Эксперты отмечают, что это произошло благодаря принятому в конце 2018 года новому законодательству по растаможке.
Интересно, что если раньше рост рынка б/у авто шел во всех возрастных группах, то сейчас украинцы чаще интересуются подержанными машинами в возрасте от 8 лет и старше.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код9 ч. назад - 4411 26
С 2000 года размер пенсии в Украине вырос в 30 разВчера, 20:01 - 941 9
"Укрпочта" может прекратить доставку пенсий с 1 январяВчера, 11:45 - 762 8
Конгресс США одобрил санкции против России5 ч. назад - 621 4
Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка6 ч. назад - 1684 4
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код9 ч. назад - 4411 26
На электрокары будут устанавливать зеленые номера11 ч. назад - 3423 3
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбирать6 ч. назад - 2928
Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка6 ч. назад - 1684 4
В Украине растет пропасть между богатыми и бедными – эксперты10 ч. назад - 1476
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)3 ч. назад - 89
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Вчера, 12:10 - 1842
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Позавчера, 12:10 - 491
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1150 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4869