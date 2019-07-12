Эксперты определили ТОП-10 железнодорожных маршрутов мира

Эксперты анализировали пожелания туристов, для которых важно сэкономить и ехать в комфорте.

“Путешествие по рельсам – несравненное приключение. Вы засыпаете в одной стране, просыпаетесь в другой, а по пути наслаждаетесь красотами. При этом одним путешественникам важно сэкономить, а другим – прокатиться в комфорте. Мы решили выбрать те поезда мира, которые соответствуют обоим критериям”, – отметил директор по маркетингу Энтони Харрисон.

Об этом пишет traveldailymedia.com.

Топ-10 железнодорожных маршрутов мира (указана стоимость проезда мили):

Транссибирский экспресс Москва – Владивосток, Россия (€ 0,02);

Поезд из Эллы в Канди, Шри-Ланка (€ 0,05);

“Красная стрела” из Москвы в Санкт-Петербург, Россия (€ 0,13);

Поезд Осло – Берген, Норвегия (€ 0,4);

The Caledonian Sleeper из Лондона в шотландский город Инвернесс, Великобритания (€ 0,6);

The Sunrise Seto из Токио в Такамацу, Япония (€ 1);

The Blue Train из Претории в Кейптаун, ЮАР (€ 1,6);

Кольцевой маршрут Deccan Odyssey, Индия (€ 3,1);

Belmond Andean Explorer из Куско в Арекипу, Перу (€ 5,7);