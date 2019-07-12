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Эксперты определили ТОП-10 железнодорожных маршрутов мира

Эксперты определили ТОП-10 железнодорожных маршрутов мира

Эксперты анализировали пожелания туристов, для которых важно сэкономить и ехать в комфорте.

“Путешествие по рельсам – несравненное приключение. Вы засыпаете в одной стране, просыпаетесь в другой, а по пути наслаждаетесь красотами. При этом одним путешественникам важно сэкономить, а другим – прокатиться в комфорте. Мы решили выбрать те поезда мира, которые соответствуют обоим критериям”, – отметил директор по маркетингу Энтони Харрисон.

Об этом пишет traveldailymedia.com.

Топ-10 железнодорожных маршрутов мира (указана стоимость проезда мили):

  • Транссибирский экспресс Москва – Владивосток, Россия (€ 0,02);
  • Поезд из Эллы в Канди, Шри-Ланка (€ 0,05);
  • “Красная стрела” из Москвы в Санкт-Петербург, Россия (€ 0,13);
  • Поезд Осло – Берген, Норвегия (€ 0,4);
  • The Caledonian Sleeper из Лондона в шотландский город Инвернесс, Великобритания (€ 0,6);
  • The Sunrise Seto из Токио в Такамацу, Япония (€ 1);
  • The Blue Train из Претории в Кейптаун, ЮАР (€ 1,6);
  • Кольцевой маршрут Deccan Odyssey, Индия (€ 3,1);
  • Belmond Andean Explorer из Куско в Арекипу, Перу (€ 5,7);
  • Индийский Maharajas Express по маршруту Дели – Джайпур – Агра – Рантамбор – Хаджурао – Варанаси – Дели (€ 6,5).
По материалам ТСН
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