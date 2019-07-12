Эксперты определили ТОП-10 железнодорожных маршрутов мира

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Эксперты анализировали пожелания туристов, для которых важно сэкономить и ехать в комфорте.
“Путешествие по рельсам – несравненное приключение. Вы засыпаете в одной стране, просыпаетесь в другой, а по пути наслаждаетесь красотами. При этом одним путешественникам важно сэкономить, а другим – прокатиться в комфорте. Мы решили выбрать те поезда мира, которые соответствуют обоим критериям”, – отметил директор по маркетингу Энтони Харрисон.
Об этом пишет traveldailymedia.com.
Топ-10 железнодорожных маршрутов мира (указана стоимость проезда мили):
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