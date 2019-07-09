За неделю цены на бензин снизились на 2 грн - представитель президента

За последнюю неделю в сетях автозаправочных комплексов «Укрнафта», ANP и Avias бензин подешевел на 2 гривны за литр.

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

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Он отметил, что причиной такого снижения цен на бензин в Украине стала «конкуренция на рынках», которая «начала работать на снижение цен для потребителей.

«Напомню, снижение на 1 грн – это экономия 1 млрд грн, снижение на 2 грн – это экономия 2 млрд грн денег украинцам, которые покупают топливо для своих автомобилей. В месяц такая индивидуальная экономия автомобилиста может составлять 200-800 грн», – прокомментировал Герус.

4 июля Герус сообщал, что крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин на 1 гривну за литр.

Накануне он призвал сети АЗС снизить цены на топливо, поскольку на оптовом рынке эти цены за последние 2 месяца упали на 18%. К этому цены росли, в частности из-за ажиотажа, вызванного запретом России экспортировать бензин и нефтепродукты в Украину, а также ограниченными поставками топлива из Беларуси.