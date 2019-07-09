Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников

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Суд Европейского Союза (ЕС) отменил санкции Евросоюза в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести членов его команды о замораживании их средств.
Об этом говорится в решении суда, которое обнародовано его пресс-службой.
Кроме экс-президента, решение суда касается его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-вице-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.
“В ответ на кризис в Украине, начавшийся в феврале 2014 года, Совет Европейского Союза 5 марта 2014 года решил заморозить средства и экономические ресурсы, в частности, лиц, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств”, – говорится в сообщении.
Решение о замораживании средств против этих лиц неоднократно продлевалось на год и было обжаловано.
“Они подали иски в Общий суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году – в отношении других лиц на том основании, что Совет не выполнил критерии включения в список. Согласно сегодняшним решениям, Общий суд поддерживает действия украинцев, отменив ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов”, – сказано в пресс-релизе суда.
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