Крупнейшие госпредприятия получили 25 миллиардов чистой прибыли

Сто крупнейших государственных предприятий в 2018 году получили чистую прибыль на общую сумму в 25 млрд грн.

Об этом во время презентации портала онлайн-аналитики государственных предприятий сказал министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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“В 2018 году 100 крупнейших государственных предприятий получили чистую прибыль 25 млрд грн”, – сказал Кубив.

Он отметил, что прибыль крупнейших госпредприятий машиностроения – чуть больше 600 млн, и это является результатом неэффективности и коррупции.