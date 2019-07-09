Нафтогаз будет выпускать евробонды, чтобы вовремя подготовиться к отопительному сезону

Нафтогаз открыл книгу заявок на выпуск евробондов. Новые облигации компания планирует продавать в долларах и евро на общую сумму, которая не превысит эквивалент 900 млн евро.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в банковских кругах.

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Нафтогаз проводил так называемое road show – процесс поиска покупателей своих облигаций – во Франкфурте и Лондоне с понедельника, 8 июля. По итогам проведенной работы компания получила заявки от инвесторов на ценные бумаги, номинированные как в долларах, так и в евро.

В Нафтогазе приняли решение выпустить еврооблигации в долларах на 3 года на общую сумму не менее 300 миллионов долларов. Процентная ставка по ценным бумагам должна составить около 7,75% годовых. Еврооблигации в евро должны выпустить на 5 лет на общую сумму около 500 миллионов евро с процентной ставкой 7,5% годовых.

Ранее в Нафтогазе заявляли, что готовы выпустить евробонды в понедельник, 8 июля. В то же время в компании ожидали соответствующее разрешение от правительства.

Справка Finance.ua: