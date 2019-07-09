В Минсоцполитики объяснили, каким операторам можно не платить из-за долгов за газ

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В Кабинете Министров сообщили, когда задолженность за газ не будет учитываться при назначении субсидии.
Так, НКРЭКУ предоставило перечень газораспределительных предприятий, которым запрещено осуществлять вышеуказанные доначисления, и перечень соответствующих постановлений НКРЭКУ к ним.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минсоцполитики.
За этими операторами зафиксированы нарушения относительно соблюдения требований главы 4 раздела IX Кодекса газораспределительных систем в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя. По факту выявленных нарушений были составлены соответствующие акты по установлению штрафных санкций относительно них.
Перечень операторов, по которым было зафиксировано указанное нарушение и которым можно пока не платить
Минсоцполитики информирует структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения относительно неучтения задолженности по оплате природного газа у граждан, которые являются бытовыми потребителями услуг вышеупомянутых операторов ГРМ, при назначении им жилищной субсидии.
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