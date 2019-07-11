0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

За год товарооборот между Украиной и Молдовой составил почти 1 миллиард долларов

За год товарооборот между Украиной и Молдовой составил почти 1 миллиард долларов

За 2018 год товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 11% и составил почти 1 миллиард долларов США.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

“Сегодня мы провели очень продуктивные переговоры. Особое внимание мы уделили перспективам экономического сотрудничества. За 2018 год товарооборот между нашими странами вырос на 11% и составил почти 1 миллиард долларов США”, – заявил Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время товарооборот между двумя странами превысит миллиард долларов.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.