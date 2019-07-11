За год товарооборот между Украиной и Молдовой составил почти 1 миллиард долларов

За 2018 год товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 11% и составил почти 1 миллиард долларов США.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьер-министром Молдовы Майей Санду.

“Сегодня мы провели очень продуктивные переговоры. Особое внимание мы уделили перспективам экономического сотрудничества. За 2018 год товарооборот между нашими странами вырос на 11% и составил почти 1 миллиард долларов США”, – заявил Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время товарооборот между двумя странами превысит миллиард долларов.