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BMW и Fiat-Chrysler закупили сверхмощные гибридные коробки-автомат нового поколения

BMW и Fiat-Chrysler закупили сверхмощные гибридные коробки-автомат нового поколения

Компании BMW и Fiat-Chrysler будут ставить на свои авто новые восьмиступенчатые ​​гибридные автоматические коробки передач ZF, которые увеличат их мощность.

Трансмиссия позволит использовать более мощные электродвигатели в гибридах, пишет Electrive со ссылкой на представителей марки ZF.

Согласно сообщению, модульная система позволяет реализовать мягкие, полные и подключаемые гибридные приводы с пиковой мощностью от 24 до 160 кВт. Силовая электроника больше не выполнена в виде отдельного блока, а полностью интегрирована в корпус коробки передач.

До сих пор гидротрансформатор гибридных трансмиссий (также от ZF) был просто заменен электромотором с максимально возможной плотностью мощности.

Поскольку корпус коробки передач, которая изначально была предназначена для преобразователя, указывал конструкцию, предшествующие автоматические коробки передач были ограничены в своих электрических характеристиках.

ZF утверждает, что “перевернул мир” с новой трансмиссией, поскольку корпус был спроектирован для более крупного и мощного электродвигателя. Тем не менее, внешние размеры трансмиссии не увеличились: ZF утверждает, что с новой, значительно меньшей гидравлической системой управления, удалось найти место для установки, необходимое для электронных компонентов.

Вместе с тем трансмиссия, которую теперь будут использовать BMW и Fiat-Chrysler, удешевляет производство авто и делает его более безопасным ввиду уменьшения количества высоковольтных кабелей.

Кроме того, силовую электронику, которая ранее имела размер обувной коробки, больше не нужно устанавливать в автомобиле – по словам производителя, сборка новой гибридной трансмиссии уже не намного сложнее, чем у обычной коробки передач.

С новым электродвигателем (в дополнение к упомянутой пиковой мощности 160 кВт, ZF указывает непрерывную мощность 80 кВт), компоненты электрического привода PHEV (гибрида) должны быть значительно увеличены. Даже без двигателя внутреннего сгорания максимальный крутящий момент составляет 450 Нм.

По материалам ТСН
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