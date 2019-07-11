BMW и Fiat-Chrysler закупили сверхмощные гибридные коробки-автомат нового поколения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компании BMW и Fiat-Chrysler будут ставить на свои авто новые восьмиступенчатые гибридные автоматические коробки передач ZF, которые увеличат их мощность.
Трансмиссия позволит использовать более мощные электродвигатели в гибридах, пишет Electrive со ссылкой на представителей марки ZF.
Согласно сообщению, модульная система позволяет реализовать мягкие, полные и подключаемые гибридные приводы с пиковой мощностью от 24 до 160 кВт. Силовая электроника больше не выполнена в виде отдельного блока, а полностью интегрирована в корпус коробки передач.
До сих пор гидротрансформатор гибридных трансмиссий (также от ZF) был просто заменен электромотором с максимально возможной плотностью мощности.
Поскольку корпус коробки передач, которая изначально была предназначена для преобразователя, указывал конструкцию, предшествующие автоматические коробки передач были ограничены в своих электрических характеристиках.
ZF утверждает, что “перевернул мир” с новой трансмиссией, поскольку корпус был спроектирован для более крупного и мощного электродвигателя. Тем не менее, внешние размеры трансмиссии не увеличились: ZF утверждает, что с новой, значительно меньшей гидравлической системой управления, удалось найти место для установки, необходимое для электронных компонентов.
Вместе с тем трансмиссия, которую теперь будут использовать BMW и Fiat-Chrysler, удешевляет производство авто и делает его более безопасным ввиду уменьшения количества высоковольтных кабелей.
Кроме того, силовую электронику, которая ранее имела размер обувной коробки, больше не нужно устанавливать в автомобиле – по словам производителя, сборка новой гибридной трансмиссии уже не намного сложнее, чем у обычной коробки передач.
С новым электродвигателем (в дополнение к упомянутой пиковой мощности 160 кВт, ZF указывает непрерывную мощность 80 кВт), компоненты электрического привода PHEV (гибрида) должны быть значительно увеличены. Даже без двигателя внутреннего сгорания максимальный крутящий момент составляет 450 Нм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителямВчера, 11:14 - 39403 9
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбиратьПозавчера, 14:03 - 10077 3
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 4553 1
Запуск военного спутника завершился крушением (видео)Вчера, 00:00 - 8427 1
Андрей Попов: обязательный аудит за 2019 год. Как избежать рисков аудиторского комитета?09.07.2019, 10:30 - 387 1
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителямВчера, 11:14 - 39403 9
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 4553 1
Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)Вчера, 16:00 - 4006
Украинские вузы попали в мировой топ-1000Вчера, 08:00 - 1663 1
Как будет расти зарплата педагогов с 2020 годаВчера, 12:03 - 1130
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Позавчера, 17:34 - 733
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 2914
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 545
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1260 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 5141