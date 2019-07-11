Hyundai представил электромашину, способную ездить, ходить и лазить (видео)

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Автопроизводитель Hyundai представил концепт “шагающего” электромобиля Elevate.
Благодаря возможности не только катиться, но и, в буквальном смысле, шагать, Elevate сможет проникнуть в труднодоступные места.
Поэтому, едва не главное назначение транспортного средства – спасательные работы на территориях, пострадавших от лесных пожаров, землетрясений, ураганов, наводнений и других катаклизмов. Ведь разработчики говорят, что спасателям и медикам критически важно добраться до пострадавших в течение первых 72 часов после аварии. Часто это невозможно даже с помощью вертолетов.
Между тем, Hyundai Elevate можно использовать и в обычных условиях. Например, для помощи людям с инвалидностью. В частности, в крупных городах изобретение может помочь добраться до поликлиники даже в тех местах, где нет пандусов и специальных подъездов. Без проблем авто справится и с заснеженной дорогой. Машина может обойти самые опасные места по обочине.
Концепт может передвигаться в шагающем режиме сразу несколькими способами, похожими на движение млекопитающих и рептилий. Конструктивно предусмотрена возможность регулировки подвески и радикального увеличения дорожного просвета. В “собранном” состоянии автомобиль сможет без проблем передвигаться по обычным дорогам и скоростным трассам.
Hyundai Elevate построен на модульной электрической платформе, основой которой является 4 раздельных электродвигателя. Электрическая батарея встроена в пол.
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