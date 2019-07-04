В Украине заработала услуга регистрации ООО в онлайн-режиме

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине заработала новая электронная услуга, позволяющая зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью можно:
Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ООО, нужно:
После этого указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения.
Рассмотрение документов – в течение 24 часов после поступления.
Что дает новая услуга – обеспечивает возможность дистанционно выбрать модель управления, наименование, руководство, виды деятельности, порядок выплаты дивидендов, увеличить размер уставного капитала и созвать общее собрание.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За «Кузницу на Рыбацком» Порошенко получил $235,8 млн - отчетность4 ч. назад - 507 9
Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитам6 ч. назад - 3229 3
Укрзализныця планирует электрифицировать 100 км путей в направлении границы с ПольшейВчера, 19:44 - 287 3
Порт «Южный» и кольцевую дорогу вокруг Киева передадут в концессию3 ч. назад - 338 2
Чем грозит введение страховой медицины - мнение эксперта13 ч. назад - 1125 2
Mitsubishi объявила о продаже гибридных авто, которые можно зарядить домаВчера, 23:39 - 4119
В Украину до конца года зайдет ряд международных брендов11 ч. назад - 3477 1
Эксперт назвал причины стремительного укрепления гривны13 ч. назад - 3375 2
Межбанк: ждем "момента истины"10 ч. назад - 3273
Топ-13 самых надежных банков Украины по версии YouControl (инфографика)8 ч. назад - 3250
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)9 ч. назад - 470
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Вчера, 12:10 - 340
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Позавчера, 16:15 - 985
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4605
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2550 12