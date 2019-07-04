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В Украине заработала услуга регистрации ООО в онлайн-режиме

В Украине заработала услуга регистрации ООО в онлайн-режиме

В Украине заработала новая электронная услуга, позволяющая зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью (ООО) онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью можно:

  • на портале “Онлайн-дома юстиции”,
  • на веб-портале Кабинета министров в
    разделе “Электронные услуги”.

Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ООО, нужно:

  • авторизоваться в персональном кабинете “Онлайн-дома юстиции”,
  • сформировать заявление,
  • выбрать опции модельного устава и нанести электронную подпись учредителя (или заявителя).

После этого указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения.

Рассмотрение документов – в течение 24 часов после поступления.

Что дает новая услуга – обеспечивает возможность дистанционно выбрать модель управления, наименование, руководство, виды деятельности, порядок выплаты дивидендов, увеличить размер уставного капитала и созвать общее собрание.

По материалам Finance.UA
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