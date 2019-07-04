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ГФС сообщила, кто из налогоплательщиков имеет право на налоговую скидку

ГФС сообщила, кто из налогоплательщиков имеет право на налоговую скидку

С начала 2019 года в фискальную службу столицы подано около 7000 налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах с целью реализации права на налоговую скидку. 16 миллионов гривен возвращено на счета граждан.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба г. Киева.

Срок подачи декларации – в течение года до 31 декабря 2019 года.

Это право предусмотрено статьей 166 Налогового кодекса Украины.

Расходы, разрешенные к включению в налоговую скидку:

  • сумма средств, уплаченных в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего заведений для компенсации стоимости получения соответствующего образования плательщика налога и/или члена его семьи первой степени родства;
  • часть уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту;
  • сумма средств или стоимость имущества, перечисленных (переданных) в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям;
  • уплата средств по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;
  • оплата вспомогательных репродуктивных технологий;
  • оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины;
  • сумма средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива;
  • сумма средств в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленному в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных налогоплательщиком, который имеет статус внутренне перемещенного лица;
  • уплата средств на строительство (приобретение) доступного жилья, в том числе на погашение льготного ипотечного кредита.
По материалам Finance.UA
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