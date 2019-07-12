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В 2020 году во всем мире будет четыре миллиарда смартфонов

В 2020 году во всем мире будет четыре миллиарда смартфонов

Аналитики Strategy Analytics считают, что мировая пользовательская база смартфонов в следующем году вырастет на 5% и достигнет 4 млрд устройств.

Проще говоря, на руках у людей во всём мире будет 4 млрд смартфонов. Население Земли на данный момент составляет примерно 7,6 млрд человек.

Также аналитики отмечают, что операционная система Android продолжит доминировать, но её доля может уменьшиться из-за выхода собственной ОС компании Huawei.

При этом HongMeng OS может негативно повлиять и на долю iOS, хотя они пересекаются меньше. Впрочем, доля iOS и без новых игроков на рынке на данный момент уменьшается и, судя по последним прогнозам, в следующем году ситуация не изменится.

По материалам bigmir.net
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