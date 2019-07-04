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Полиция ликвидировала конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен

Полиция ликвидировала конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 210 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры. Киева была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, документальному прикрытию бестоварных операций и переводу безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд транзитно – конвертационных СХД, на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или услуги, которые в свою очередь формировали налоговый кредит за счет предприятий реального сектора экономики.

В дальнейшем часть денежных средств получалась наличными, а остальная часть – от предприятий реального сектора экономики, реализующих ТМЦ за наличные конечному потребителю.

В дальнейшем наличные, за исключением вознаграждения за конвертацию, передавались “заказчикам” – предприятиям реального сектора экономики.

По результатам санкционированных обысков изъята партия наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1,1 млн грн, ноутбуки, мобильные телефоны, печати предприятий, документацию и черновые записи.

По материалам Finance.UA
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