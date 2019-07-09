Финансирование зеленой энергетики упало до рекордно низкого уровня за последние шесть лет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Несмотря на обещания правительств бороться с изменениями климата, глобальные инвестиции в альтернативную энергетику за первую половину 2019 года составили 117,6 млрд долларов – на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, это самый низкий полугодовой показатель с 2013 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самый значительный спад инвестиций (на 39%) отмечен в Китае, где правительство сокращает субсидирование производства электромобилей и других сфер, связанных с возобновляемыми источниками энергии. В США расходы снизились на 6%, в Европе – на 4%.
Тем не менее, в отдельно взятых Испании и Швеции инвестиции выросли в два раза. Также увеличили финансирование альтернативной энергетики Япония и Индия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За «Кузницу на Рыбацком» Порошенко получил $235,8 млн - отчетностьВчера, 16:52 - 730 13
Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитамВчера, 15:06 - 7579 4
Порт «Южный» и кольцевую дорогу вокруг Киева передадут в концессиюВчера, 18:31 - 636 3
Укрзализныця планирует электрифицировать 100 км путей в направлении границы с ПольшейПозавчера, 19:44 - 339 3
Завышенные платежки за коммуналку: как не платить лишнегоВчера, 10:57 - 1399 3
Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитамВчера, 15:06 - 7579 4
Топ-13 самых надежных банков Украины по версии YouControl (инфографика)Вчера, 13:05 - 4348
Компания-"прокладка" заработала десятки миллионов на железнодорожных билетах - УЗВчера, 12:13 - 4163
В Украину до конца года зайдет ряд международных брендовВчера, 10:05 - 3807 1
Эксперт назвал причины стремительного укрепления гривныВчера, 08:01 - 3503 2
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Вчера, 12:10 - 659
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Позавчера, 12:10 - 369
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1016 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4647
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2576 12