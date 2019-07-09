Финансирование зеленой энергетики упало до рекордно низкого уровня за последние шесть лет

Несмотря на обещания правительств бороться с изменениями климата, глобальные инвестиции в альтернативную энергетику за первую половину 2019 года составили 117,6 млрд долларов – на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, это самый низкий полугодовой показатель с 2013 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самый значительный спад инвестиций (на 39%) отмечен в Китае, где правительство сокращает субсидирование производства электромобилей и других сфер, связанных с возобновляемыми источниками энергии. В США расходы снизились на 6%, в Европе – на 4%.

Тем не менее, в отдельно взятых Испании и Швеции инвестиции выросли в два раза. Также увеличили финансирование альтернативной энергетики Япония и Индия.