Топ-10 запросов на OLX от пользователей Android и iOS (инфографика)

В первом полугодии 2019 года на OLX чаще всего искали велосипед — 806 000 раз или примерно 4 500 раз в день.

Пока пользователи Android стремились удовлетворить базовые потребности и пытались найти квартиру, работу и различную одежду, пользователи iOS искали преимущественно другие айфоны. Что касается транспорта, среди топ-10 запросов у пользователей Android «трактор» и «мотоблок», у iOS — «BMW» и «в рассрочку».

Топ-10 запросов на OLX в первом полугодии 2019 года выглядит следующим образом:

Велосипед — 806 000 раз

Кроссовки — 656 000 раз

Квартира — 619 000 раз

Работа — 501 000 раз

Диван — 450 000 раз

iPhone 7 — 360 000 раз

Платье — 348 000 раз

Дом — 325 000 раз

Ноутбук — 302 000 раз

iPhone — 298 000 раз

Только один из трех пользователей за эти полгода заходил на платформу OLX через ПК. Остальные же осуществляли вход через приложение — 21% или через мобильную версию — 43%.

Если посмотреть на рейтинг запросов отдельно среди юзеров Android и iOS, похожи они только тем, что и те, и другие ищут квартиру и диван. У пользователей “яблок” из 10 популярных слов 7 приходится на продукты Apple, также последние полгода любители айфонов активно искали IQOS (89 000 раз), который за популярностью обошел вейп (85 000 запросов).

Обладатели устройств на iOS и Android прежде всего на OLX в категории “Транспорт” ищут мотоцикл. Совпадают они и в других своих предпочтениях — например, и те, и другие пытаются найти скутер и квадроцикл. Отличия видны во второй пятерке популярных запросов — пока пользователи Android ищут трактор и «Ниву», пользователи на iOS активно вводят в поисковик платформы “BMW” и “в рассрочку”.

В категории «Электроника» среди топ-10 запросов у пользователей разных ОС только одно совпадение — оба хотят iPhone 7. Обладатели “яблок” предпочитают искать в этой категории исключительно айфоны. В десятке от Android более разнообразный список. На первом месте по запросам ноутбук, а в ТОП-3 — телевизор и холодильник.