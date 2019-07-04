С 2000 года размер пенсии в Украине вырос в 30 раз

С 2000 года по нынешний средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров вырос примерно в 30 раз – с 84 грн в 2000 году до 2542 грн в 2019 году.

Такие данные Государственная служба статистики обнародовала относительно расходов из государственного бюджета на социальную защиту населения Украины.

Средняя заработная плата в январе-мае 2019 года выросла. Сейчас она составляет 9878 грн.

Также в Госстате показали динамику социальных расходов за последние годы.

Таблицы Госстата

Доля социальных выплат составила 9,3% от ВВП Украины в 2010 году и 8,7% в 2018 году.

Справка Finance.ua

с 1 июля повысились выплаты для лиц с большим трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).