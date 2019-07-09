Появились первые официальные фото новых флагманских смартфонов Samsung (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Появились первые официальные рендеры, которые не оставляют никаких сомнений относительно дизайна новых смартфонов линейки Samsung Galaxy Note10.
Они были опубликованы сразу двумя хорошо зарекомендовавшими себя инсайдерами (Роландом Квандтом (редактор Winfuture) и Ишаном Агарвалом (MySmartPrice).
Более компактная базовая модель Samsung Galaxy Note10 показана в двух вариантах цветового оформления: традиционном черном и градиентном сине-фиолетовом (источник почему-то называет его серебристым).
Второе исполнение напоминает раскраску Breathing Crystal флагмана Huawei P30 Pro, что весьма интересно. Модель Galaxy Note10+ с более крупным экраном позирует на рендерах в тех же цветах.
Очевидно, что это не все доступные цвета и цветовая гамма флагманской линейки Samsung Galaxy Note10 шире. Но пока официальных рендеров в других цветах нет. Официальные рендеры демонстрируют, что никаких кардинальных отличий от предшественника и Galaxy S10 в дизайне нового Galaxy Note10 не будет, только несколько эволюционных отличий.
Говоря конкретнее — это отверстие в центре экрана под фронтальную камеру и вертикальная ориентация основной камеры. Кроме того, кнопка для вызова виртуального помощника Bixby действительно исчезла. Увы, изображений с других ракурсов нет, так что пока неясно, что с разъемом 3,5 мм. Слухи указывают, что его убрали. Визуальных отличий между Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ практически нет. Спереди они полностью одинаковы, за исключением размера экрана (у Note10 экран имеет 6,3 дюйма по диагонали, а у Note10+ — 6,75 дюйма).
Сзади же Galaxy Note10+ отличается едва заметным дополнительным фотомодулем 3D ToF, размещенным под вспышкой справа от основного блока с тройной камерой. Изначально слухи указывали на третью модель — удешевленный Galaxy Note10e по аналогии с Galaxy S10e, но в последнее время никаких упоминаний о ней нет.
Аппаратным базисом серии Galaxy Note10 выступят SoC Snapdragon 855 и Exynos 9825 в зависимости от региона. Оперативной и встроенной флэш-памяти будет минимум 6 и 128 ГБ соответственно. По предварительным данным, тройная основная камера Samsung Galaxy Note10 будет иметь три переменных значения диафрагмы, меняющихся механическим путем. К значениям F/1,5 и F/2,4, поддерживаемых последними моделями, будет добавлено промежуточное значение F/1,8.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За «Кузницу на Рыбацком» Порошенко получил $235,8 млн - отчетностьВчера, 16:52 - 678 11
Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитамВчера, 15:06 - 6243 4
Порт «Южный» и кольцевую дорогу вокруг Киева передадут в концессиюВчера, 18:31 - 553 3
Укрзализныця планирует электрифицировать 100 км путей в направлении границы с ПольшейПозавчера, 19:44 - 327 3
Завышенные платежки за коммуналку: как не платить лишнегоВчера, 10:57 - 1333 3
Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитамВчера, 15:06 - 6243 4
Топ-13 самых надежных банков Украины по версии YouControl (инфографика)Вчера, 13:05 - 4112
В Украину до конца года зайдет ряд международных брендовВчера, 10:05 - 3682 1
Компания-"прокладка" заработала десятки миллионов на железнодорожных билетах - УЗВчера, 12:13 - 3593
Эксперт назвал причины стремительного укрепления гривныВчера, 08:01 - 3470 2
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Вчера, 12:10 - 613
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Позавчера, 12:10 - 358
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1007 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4634
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2563 12