Авто может отдавать энергию: Nissan тестирует электрические Leaf с реверсной зарядкой

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Nissan тестирует в Австралии электрические Leaf с реверсной зарядкой. Авто может отдавать энергию.
В компании позиционируют электрокары как “огромные перевозные аккумуляторы”. В Nissan считают, что функция реверсной зарядки очень полезна, так как позволяет заряжать дома на колесах и другие электрокары.
Японская компания утверждает, что реверсная зарядка позволит зарабатывать владельцам электрокаров. Они смогут продавать энергию из своих авто.
Такой подход – это еще один способ получать пассивный доход от машин.
В Nissan уверены, что самое малое, что может дать реверсная зарядка, это существенная экономия на электричестве в доме. Они предлагают заряжать авто ночью, в непиковые часы использования электричества. А днем, когда электричество во многих странах дороже, пускать ток на дом от машины.
Сейчас в Австралии запланированы тесты технологии. Она уже полностью рабочая и ее используют в Японии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителямВчера, 11:14 - 39195 9
Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбиратьПозавчера, 14:03 - 10056 3
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 4254 1
Запуск военного спутника завершился крушением (видео)Вчера, 00:00 - 8409 1
Андрей Попов: обязательный аудит за 2019 год. Как избежать рисков аудиторского комитета?09.07.2019, 10:30 - 386 1
Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителямВчера, 11:14 - 39195 9
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 4254 1
Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)Вчера, 16:00 - 3795
Украинские вузы попали в мировой топ-1000Вчера, 08:00 - 1658 1
Как будет расти зарплата педагогов с 2020 годаВчера, 12:03 - 1123
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Позавчера, 17:34 - 724
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 2911
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 545
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1260 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 5138