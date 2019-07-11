Авто может отдавать энергию: Nissan тестирует электрические Leaf с реверсной зарядкой

Компания Nissan тестирует в Австралии электрические Leaf с реверсной зарядкой. Авто может отдавать энергию.

В компании позиционируют электрокары как “огромные перевозные аккумуляторы”. В Nissan считают, что функция реверсной зарядки очень полезна, так как позволяет заряжать дома на колесах и другие электрокары.

Японская компания утверждает, что реверсная зарядка позволит зарабатывать владельцам электрокаров. Они смогут продавать энергию из своих авто.

Такой подход – это еще один способ получать пассивный доход от машин.

В Nissan уверены, что самое малое, что может дать реверсная зарядка, это существенная экономия на электричестве в доме. Они предлагают заряжать авто ночью, в непиковые часы использования электричества. А днем, когда электричество во многих странах дороже, пускать ток на дом от машины.

Сейчас в Австралии запланированы тесты технологии. Она уже полностью рабочая и ее используют в Японии.