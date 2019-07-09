ЕБРР частично профинансирует строительство ветроэлектростанции на Херсонщине

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Европейский банк реконструкции и развития частично профинансирует строительство ветровой электростанции на Херсонщине. Мощность электростанции должна составить 110 мегаватт.
Об этом сообщил представитель ЕБРР Антон Усов.
Отмечается, что солнечная электростанция будет размещена в селе Александровка Белозерского района Херсонщины. Общая стоимость строительства оценивается на уровне 188,64 миллиона евро, в то же время какую долю из этой суммы профинансирует ЕБРР, пока не сообщается.
Электростанция будет состоять из 25 ветряков, мощность каждого составит 4,4 мегаватта. Примерный срок строительства – 1 год.
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