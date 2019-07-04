"Укрэнерго" присвоила преддефолтный статус на рынке электроэнергии 200 компаниям

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
ГП “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” обнародовала перечень участников рынка электрической энергии, которым предоставлен статус “преддефолтный”.
В перечень вошли 200 компаний, передает пресс-служба НЭК.
“Статус “преддефолтный” означает отсутствие возможности продавать электроэнергию, но покупать электроэнергию участники рынка могут. Учитывая указанное, во избежание таких последствий, ГП “НЭК “Укрэнерго” призывает всех участников рынка соблюдать Правила рынка относительно сроков и условий предоставления финансовых гарантий”, – сообщили в компании.
Среди 200 компаний в списке есть, в частности, ООО “Акционерная компания “Киевводоканал”, КП “Киевтеплоэнерго”.
В НЭК указали, что участники рынка получили статус “преддефолтный” согласно положению Правил рынка, утвержденных постановлением НКРЭКУ.
“Согласно п.1.7.4 Правил рынка, в случае продолжительности статуса “преддефолтный” более двух рабочих дней участник рынка получает статус “дефолтный” и, согласно п.1.7.5 Правил рынка, прекращает свою деятельность на рынке электрической энергии (а в случае, если участник рынка является поставщиком, поставки электрической энергии потребителям такого участника рынка (или такому участнику рынка) осуществляются поставщиком “последней надежды”)”, – указали в “Укрэнерго”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В июне население занесло в банки на депозиты почти 15 млрдВчера, 16:47 - 1910 12
Стали известны зарплаты главных антикоррупционеров страныВчера, 13:22 - 3643 6
Известны первые результаты запуска оптового рынка электроэнергииВчера, 20:44 - 1325 5
Государственным шахтам выделят 1 млрд грн дотацийВчера, 15:17 - 185 3
В Украине возобновлено проведение крупной приватизацииВчера, 12:17 - 532 3
В ГФС напомнили, какие штрафы заплатят украинцы при неуплате налога на доходы физических лицВчера, 19:01 - 10444 1
Еще две страны хотят перейти на евроВчера, 14:19 - 7445 1
Dragon Capital изменила прогноз курса гривны до конца годаВчера, 15:05 - 3865
Стали известны зарплаты главных антикоррупционеров страныВчера, 13:22 - 3643 6
Mitsubishi объявила о продаже гибридных авто, которые можно зарядить домаВчера, 23:39 - 3113
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Около часа назад - 79
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Вчера, 12:10 - 280
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Позавчера, 16:15 - 886
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4485
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2495 12