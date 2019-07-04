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Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитам

Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитам

Народные депутаты планируют ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитам. Об этом говорится в зарегистрированном в Верховной Раде 10 июля законопроекте №10343.

Кого не коснутся изменения – банков, государственных программ кредитования, а также займов на сумму свыше 10 минимальных зарплат – 41 730 грн.

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Что предлагают – прекратить займы сроком до 30 дней.

  • Планируется ограничение ставок по более долгосрочным ссудам:
  • Для кредитов до 90 дней – максимум 180% годовых.
  • Для кредитов от 90 дней до года – не более 100% годовых.
  • Для займов от года – максимум 60% годовых.
  • Общая сумма начисленных процентов не может превышать 20% от тела кредита для займов до 3-х месяцев и 40% – для больших сроков.

Предлагаемый порядок погашения займа – равными платежами дважды в месяц для коротких кредитов и ежемесячно для ссуд сроком от 3-х месяцев.

По материалам Finance.UA
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