Депутаты предлагают ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитам

Народные депутаты планируют ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитам. Об этом говорится в зарегистрированном в Верховной Раде 10 июля законопроекте №10343.

Кого не коснутся изменения – банков, государственных программ кредитования, а также займов на сумму свыше 10 минимальных зарплат – 41 730 грн.

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Что предлагают – прекратить займы сроком до 30 дней.

Планируется ограничение ставок по более долгосрочным ссудам:

Для кредитов до 90 дней – максимум 180% годовых.

Для кредитов от 90 дней до года – не более 100% годовых.

Для займов от года – максимум 60% годовых.

Общая сумма начисленных процентов не может превышать 20% от тела кредита для займов до 3-х месяцев и 40% – для больших сроков.

Предлагаемый порядок погашения займа – равными платежами дважды в месяц для коротких кредитов и ежемесячно для ссуд сроком от 3-х месяцев.