По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,132 млн и 34,373 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 25), максимальный курс продажи доллара 26,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,00-26,01 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму более 59,505 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1000 – 2 22226,0000 – 30 00026,0000 – 15 00026,0000 – 5 00026,0000 – 10 00026,0000 – 30025,9800 – 50 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9800 – 3 400

25,9900 – 30 000

25,9900 – 23 000

26,0000 – 20 000

26,0000 – 15 000

26,0000 – 20 000

26,0000 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0319 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9463 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.