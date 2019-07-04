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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,132 млн и 34,373 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 25), максимальный курс продажи доллара 26,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,00-26,01 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 69 активных заявок по доллару на сумму более 59,505 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,9800 – 3 400
25,9900 – 30 000
25,9900 – 23 000
26,0000 – 20 000
26,0000 – 15 000
26,0000 – 20 000
26,0000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0319 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,9463 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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