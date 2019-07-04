Суд открыл производство о взыскании с Коломойского 4,86 млрд грн в пользу Нацбанка

Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство и начал рассмотрение дела о взыскании с бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского 4,86 ​​миллиарда гривен по договорам поручительства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В частности, речь идет о 4 договорах поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, которые Национальный банк предоставил ПриватБанка накануне национализации.

За взысканием этих средств с Коломойского Нацбанк уже обращался в этот суд, однако тогда в открытии производства отказывали из-за того, что постоянным местом жительства Коломойского была Женева. После этого Нацбанк обратился по поводу взыскания этих средств в суд в Женеве. Параллельно Нацбанк обжаловал отказ в открытии производства в украинских судах.

«Национальный банк ожидает по результатам проведения подготовительных заседаний назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 и продолжит принимать правовых мер, необходимых для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования», – отметил начальник Управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, что в 2018 году Нацбанк подал 4 иска в украинские суды и один иск в суд первой инстанции в Женеве в Швейцарии и Украины против Игоря Коломойского для погашения кредитов рефинансирования ПриватБанка. 19 марта 2019 Верховный Суд Украины удовлетворил кассационные жалобы НБУ и обязал Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотреть указанные иски.