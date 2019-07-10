Запуск военного спутника завершился крушением (видео)

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Запуск ракеты-носителя Vega с военным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 изначально был запланирован на 6 июля, однако позже руководство французской компании Arianespace приняло решение перенести его из-за плохой погоды — дважды.
В итоге ракета стартовала из Гвианского космического центра, с космодрома Куру, в 22:53 10 июля по местному времени (04:53 11 июля по Киеве).
Однако всего через две минуты после старта стало ясно, что миссия не будет успешной. «Спустя примерно две минуты после пуска произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии. От имени Arianespace я выражаю свои искренние извинения нашим клиентам из-за потери груза», — официально заявила вице-президент компании Люс Фабрегетт. Как сообщила Фабрегетт, обстоятельства и причины неудачи запуска выяснят и объявят через несколько часов. Тем не менее, по ее словам, уже ясно, что аварию спровоцировали «серьезные аномалии» и ракета отклонилась от траектории.
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