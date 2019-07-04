Правительство утвердило стратегию развития агроэкспорта до 2026 года

Правительство утвердило стратегию развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Украины до 2026 года.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров в среду, 10 июля, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

“Целью стратегии является определение долгосрочной государственной политики, направленной на обеспечение стабильного наращивания объемов экспорта продукции (товаров, услуг, технологий) отечественного сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности”, — говорится в сообщении.

В частности, стратегическими направлениями развития экспорта аграрной продукции станет рост объема производства и увеличение поставок такой продукции на внешние рынки; расширение номенклатуры и изменение структуры экспорта в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью; географическая диверсификация направлений экспорта (открытие новых рынков) и расширение экспортных возможностей для малых и средних предприятий.

Известно, что указанная стратегия разработана Минагропродом совместно с Офисом поддержки реформ министерства.