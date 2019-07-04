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Кабмин выделил средства на программу по протезированию инвалидов

Кабмин выделил средства на программу по протезированию инвалидов

Кабмин направил 1 миллиард 200 миллионов гривен на обеспечение протезированием воинов и людей с инвалидностью.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал журналистам в Украинском НИИ протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности (Харьков).

“Система обеспечения людей протезированием изменено. Ранее был заказ на предприятие, но люди не всегда получали качественные изделия. Сейчас система такова: за каждым человеком, у которого есть проблема, идут средства. Есть каталоги лучших изделий, человек выбирает по своим параметрам, а государство платит. На эти цели – протезирование воинов и людей с инвалидностью – в этом году мы выделили 1 млрд 200 млн. грн.”, – отметил Гройсман.

Также по его словам, ранее была необходимость закупать такие средства за рубежом.

“Сегодня Харьковский институт вместе с коллегами производит эти изделия высокого качества. В прошлом году государство выделило Харьковском НИИ протезирования 60 млн грн на приобретение оборудования. В этом году институт получил еще 70 миллинов”, – добавил премьер.

Глава правительства вместе с председателем Харьковской ОГА Юлией Светличной ознакомился со структурными подразделениями Университета, а также тренажерными классами для воинов, использующих протезы украинской марки, в том числе, электронные.

Справка Finance.ua:

  • За последние 5 лет на базе Института разработано около 70 новых конструкций протезно-ортопедических изделий и комплектующих к ним, а также 30 новых реабилитационных методик.
По материалам Комментарии
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