Кабмин выделил средства на программу по протезированию инвалидов

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Кабмин направил 1 миллиард 200 миллионов гривен на обеспечение протезированием воинов и людей с инвалидностью.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал журналистам в Украинском НИИ протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности (Харьков).
“Система обеспечения людей протезированием изменено. Ранее был заказ на предприятие, но люди не всегда получали качественные изделия. Сейчас система такова: за каждым человеком, у которого есть проблема, идут средства. Есть каталоги лучших изделий, человек выбирает по своим параметрам, а государство платит. На эти цели – протезирование воинов и людей с инвалидностью – в этом году мы выделили 1 млрд 200 млн. грн.”, – отметил Гройсман.
Также по его словам, ранее была необходимость закупать такие средства за рубежом.
“Сегодня Харьковский институт вместе с коллегами производит эти изделия высокого качества. В прошлом году государство выделило Харьковском НИИ протезирования 60 млн грн на приобретение оборудования. В этом году институт получил еще 70 миллинов”, – добавил премьер.
Глава правительства вместе с председателем Харьковской ОГА Юлией Светличной ознакомился со структурными подразделениями Университета, а также тренажерными классами для воинов, использующих протезы украинской марки, в том числе, электронные.
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