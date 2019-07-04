За все годы независимости Украина так и не научилась рационально использовать свой самый ценный ресурс – землю. В 2001 году народные депутаты ввели мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Тогда это была временная мера, необходимость которой обосновывалась подготовкой решений для проведения масштабной земельной реформы.

А воз и ныне там: в прошлом году мораторий был продлен до конца 2019 года. И далеко не факт, что в последний раз. О том, что запрет на продажу земли нарушает права украинцев распоряжаться своей собственностью, было написано сотни статей. В конце концов, этот факт подтверждается решениями национальных и международных судов. Повсеместное аграрное рейдерство в нашей стране уже никого не удивляет, но в последние годы появился новый важный вызов: украинская земля истощается с очень высокой скоростью.

Государство не имеет эффективных инструментов мониторинга деятельности разного калибра аграриев. На практике это означает, что они вправе делать с украинской землей что угодно: засыпать ее пестицидами, добывать в неограниченном количестве ресурсы, сеять что угодно и как угодно собирать урожай. Причина этого проста: 90% земельного рынка Украины работает «в тени» вот уже почти 20 лет. За это время сменились не только абсолютное большинство лиц в Верховной раде и три президента – практически до неузнаваемости поменялся весь мир. Плохая новость заключается в том, что в земельных вопросах, а именно, в отношении к своей собственной земле, Украина отстала от запада (и даже своих соседей) на целые десятилетия. Но есть и хорошая – внедрение современных технологических инструментов позволит нивелировать эту дистанцию максимум за 5 лет. Один из таких инструментов – GIS. В этом уверен юрист и адвокат из Киева Андрей Довбенко .

Подробная информация про Андрея Довбенко

Андрей Николаевич Довбенко родился и вырос в Украине. По образованию – юрист. До 2018 года был управляющим партнером собственной юридической фирмы Evris. Еще раньше работал в компаниях с мировым именем – Ernst&Young и PricewaterhouseCoopers. Специализацией Довбенко была судебная и арбитражная практика.

Важная информация – Андрей Довбенко не связан с Минюстом Украины, вопреки множеству статей в интернете, которые утверждают обратное. В реальности же юрист Андрей Довбенко и Минюст – не более чем лейтмотив мощной черной пиар-кампании, которая развернулась в 2015 году и не стихает до сих пор. Её цель – испортить репутацию адвоката и заставить читателей сделать ложные выводы про Андрея Довбенко. Детальнее: https://business.vesti-ukr.com/pr/301990-andrej-dovbenko-i-svjazi-s-minjustom-chernyj-piar-protiv-jurista Поэтому главные новости про Андрея Довбенко нужно искать только на больших сайтах, а не на всякого рода «сливных бачках».

Сегодня Андрей Николаевич Довбенко – предприниматель, венчурный инвестор и визионер. В своих статьях он пишет о необходимости модернизации всей структуры государственного управления в Украине и о путях решения с помощью технологий ключевых проблем государства: от улучшения системы образования до искоренения коррупции.

Что такое GIS и при чем тут украинская земля?

GIS расшифровывается как геоинформационная система (geographical information system). Это компьютерная технология, которая позволяет совместить с электронной картографией огромное количество данных: уровень загрязнения того или иного участка, потенциально возможное количество полезных ископаемых, рельеф, состояние и тип грунтов и так далее. GIS – это намного больше, чем привычные цифровые карты. Это инструмент, который позволяет эффективно систематизировать огромные объёмы информации и на этом основании делать предельно точные прогнозы и выводы о том, как будет развиваться ситуация с земельными ресурсами в будущем.

В своей статье Довбенко Андрей Николаевич пишет, что по сравнению с западом, принципы картографирования в Украине остаются на уровне 20-летней давности, что не идет на пользу ни Украине, ни аграриям. При этом, как и во многих других сферах, бизнес уже существенно опередил в вопросах развития GIS государство. Чиновники, вместо того чтобы делать вид что ситуация под контролем, должны объединить свои усилия с частными предпринимателями в аграрном секторе. Государство должно перестать конкурировать с бизнесом и взять на себя роль прозрачного регулятора, главная задача которого – установить одинаковые правила для всех участников рынка и следить за их соблюдением.

Развитие GIS может позволить Украине вывести на качественно новый уровень контроль за рациональным использованием земельных ресурсов и в разы повысить продуктивность аграрного сектора и, следовательно, всей экономики. Андрей Довбенко не сомневается, что это один из тех инструментов, за которым будущее. При этом GIS было бы ошибочно рассматривать лишь с точки зрения ведения сельского хозяйства – потенциальная польза геоинформационных систем огромна. С их помощью можно делать более эффективным градостроительство, контролировать вырубку лесов, увеличивать добычу энергоресурсов и так далее. Украина не может позволить себе и дальше терять время. Чтобы не потерять возможность наверстать упущенное, ведь его осталось не так уж и много, уверен Андрей Довбенко.