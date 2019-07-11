В Украине улучшились финансовые настроения - опрос

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За год экономическое положение Украины улучшилось, а одной из главных проблем страны украинцы называют инфляцию.
Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института (IRI).
То, что экономическое положение страны “несколько улучшилось”, считают 10% опрошенных. Это на 2% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того уменьшилось – с 37% до 18% – количество опрошенных, для кого состояние экономики Украины “намного ухудшилось”.
В топ-3 самых важных проблем для страны украинцы определили коррупцию, войну на Донбассе и рост цен. Кроме того, инфляцию опрошенные назвали главной проблемой для семьи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 15977 5
Большинство украинцев не планируют оставаться в Польше - исследование8 ч. назад - 5111 4
Как будет расти зарплата педагогов с 2020 годаВчера, 12:03 - 1771 2
«АвтоКрАЗ» готовится к новому экологическому стандартуВчера, 06:00 - 1281 1
BMW и Fiat-Chrysler закупили сверхмощные гибридные коробки-автомат нового поколения13 ч. назад - 653 1
Кто получил надбавку к пенсии с июляВчера, 19:08 - 15977 5
Как украинцы оценивают свое материальное положение (опрос)Вчера, 16:00 - 10308
Большинство украинцев не планируют оставаться в Польше - исследование8 ч. назад - 5111 4
Hyundai представил электромашину, способную ездить, ходить и лазить (видео)16 ч. назад - 3982
Украина переходит на безнал: эксперт оценил количество платежей6 ч. назад - 2895
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)Около часа назад - 45
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)Позавчера, 17:34 - 928
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 3007
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)10.07.2019, 12:10 - 567
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1315 1