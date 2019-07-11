В Украине улучшились финансовые настроения - опрос

За год экономическое положение Украины улучшилось, а одной из главных проблем страны украинцы называют инфляцию.

Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института (IRI).

То, что экономическое положение страны “несколько улучшилось”, считают 10% опрошенных. Это на 2% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того уменьшилось – с 37% до 18% – количество опрошенных, для кого состояние экономики Украины “намного ухудшилось”.

В топ-3 самых важных проблем для страны украинцы определили коррупцию, войну на Донбассе и рост цен. Кроме того, инфляцию опрошенные назвали главной проблемой для семьи.