0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

В Украине улучшились финансовые настроения - опрос

В Украине улучшились финансовые настроения - опрос

За год экономическое положение Украины улучшилось, а одной из главных проблем страны украинцы называют инфляцию.

Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института (IRI).

То, что экономическое положение страны “несколько улучшилось”, считают 10% опрошенных. Это на 2% больше, чем в июне прошлого года. Кроме того уменьшилось – с 37% до 18% – количество опрошенных, для кого состояние экономики Украины “намного ухудшилось”.

В топ-3 самых важных проблем для страны украинцы определили коррупцию, войну на Донбассе и рост цен. Кроме того, инфляцию опрошенные назвали главной проблемой для семьи.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.