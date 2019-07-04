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Экс-начальника Закарпатской таможни подозревают в растрате 13 миллионов гривен

Экс-начальника Закарпатской таможни подозревают в растрате 13 миллионов гривен

В Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств при реконструкции таможенного поста “Ужгород”, пишет Сегодня.

Схему организовал бывший руководитель Закарпатской таможни ГФС Украины (сейчас он занимает должность замначальника таможни ГФС в Херсонской области, АРК и г. Севастополе) и руководитель коммерческой структуры вместе со своим отцом.

Следствием установлено, что на счета коммерческой фирмы безосновательно перечислили 30% от общей стоимости реконструкции как предоплату за работы. Общая стоимость выполнения работ по указанному объекту составляет 47 млн. гривен. В качестве предоплаты фирма получила более 12,7 миллиона гривен. Подозреваемый, достоверно зная, что на таможенном терминале выполнен только демонтаж, подписал и заверил печатью все акты выполненных работ.

Бывший глава Закарпатской таможни лично давал указания перечислить средства предприятию, которое даже не начало реконструкцию таможенного поста “Ужгород”. После поступления денег руководитель фирмы вместе со своим отцом через фирмы (с признаками фиктивности) конвертировали все “заработанное” в наличность.

Во время досудебного расследования были собраны доказательства для сообщения о подозрении уже бывшему начальнику Закарпатской таможни, также работавшему на должности заместителя главы Закарпатской ОГА.

“10 июля экс-начальнику Закарпатской таможни ГФС было вручено извещение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины”, – добавляют в Управлении защиты экономики Нацполиции.

По материалам Економічна Правда
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