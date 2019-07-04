Известны первые результаты запуску оптового рынка электроэнергии

Результаты первых 10 дней работы оптового рынка электроэнергии в Украине свидетельствуют, что запуск рынка был успешным. При участии USAID и его Проекта энергетической безопасности, рынок был открыт таким образом, чтобы минимизировать риски и избежать ценовых шоков для потребителей.

Об этом сообщил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

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“Основной целью USAID в секторе электроэнергетики является содействие открытию и развитию нового рынка. USAID оказывает техническую помощь и рекомендации, основанные на фактических данных, с главной целью – установление энергетической биржи. В связи с этим важным этапом для Украины стало открытие оптового рынка, и теперь настало время совместно работать над его дальнейшим продвижением на пользу потребителей”, – отметил он.

По мнению основных участников рынка, оптовый рынок электроэнергии в настоящее время работает в обычном режиме и в соответствии с Правилами рынка. Ожидаемые трудности первых дней его работы устранены.

Следующим шагом необходимо усилить рынок двусторонних договоров, “на сутки вперед”, внутрисуточный и балансирующий рынки. Необходимо также обеспечить справедливое распределение расходов и доходов между участниками рынка электроэнергии для поддержания финансовой стабильности рынка.

Справка Finance. ua:

Концепция “Безопасного режима”, разработанная экспертами USAID Проекта энергетической безопасности, была внедрена для рынка двусторонних договоров, “на сутки вперед”, внутрисуточного и балансирующего. Это позволило избежать финансовых или технических трудностей, а также недопустимого влияния на потребителей в период от запуска рынка до начала его полноценной работы.