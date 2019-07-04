0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Известны первые результаты запуску оптового рынка электроэнергии

Известны первые результаты запуску оптового рынка электроэнергии

Результаты первых 10 дней работы оптового рынка электроэнергии в Украине свидетельствуют, что запуск рынка был успешным. При участии USAID и его Проекта энергетической безопасности, рынок был открыт таким образом, чтобы минимизировать риски и избежать ценовых шоков для потребителей.

Об этом сообщил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

Читайте также: Укрэнерго выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам

“Основной целью USAID в секторе электроэнергетики является содействие открытию и развитию нового рынка. USAID оказывает техническую помощь и рекомендации, основанные на фактических данных, с главной целью – установление энергетической биржи. В связи с этим важным этапом для Украины стало открытие оптового рынка, и теперь настало время совместно работать над его дальнейшим продвижением на пользу потребителей”, – отметил он.

По мнению основных участников рынка, оптовый рынок электроэнергии в настоящее время работает в обычном режиме и в соответствии с Правилами рынка. Ожидаемые трудности первых дней его работы устранены.

Следующим шагом необходимо усилить рынок двусторонних договоров, “на сутки вперед”, внутрисуточный и балансирующий рынки. Необходимо также обеспечить справедливое распределение расходов и доходов между участниками рынка электроэнергии для поддержания финансовой стабильности рынка.

Справка Finance. ua:

  • Концепция “Безопасного режима”, разработанная экспертами USAID Проекта энергетической безопасности, была внедрена для рынка двусторонних договоров, “на сутки вперед”, внутрисуточного и балансирующего. Это позволило избежать финансовых или технических трудностей, а также недопустимого влияния на потребителей в период от запуска рынка до начала его полноценной работы.
  • Механизмы “безопасного режима” будут продолжать обеспечивать финансовую стабильность оптового сегмента и гарантировать, что влияние на энергозатраты потребителей будет оставаться контролируемым.
По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.