Известны первые результаты запуску оптового рынка электроэнергии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Результаты первых 10 дней работы оптового рынка электроэнергии в Украине свидетельствуют, что запуск рынка был успешным. При участии USAID и его Проекта энергетической безопасности, рынок был открыт таким образом, чтобы минимизировать риски и избежать ценовых шоков для потребителей.
Об этом сообщил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.
Читайте также: Укрэнерго выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам
“Основной целью USAID в секторе электроэнергетики является содействие открытию и развитию нового рынка. USAID оказывает техническую помощь и рекомендации, основанные на фактических данных, с главной целью – установление энергетической биржи. В связи с этим важным этапом для Украины стало открытие оптового рынка, и теперь настало время совместно работать над его дальнейшим продвижением на пользу потребителей”, – отметил он.
По мнению основных участников рынка, оптовый рынок электроэнергии в настоящее время работает в обычном режиме и в соответствии с Правилами рынка. Ожидаемые трудности первых дней его работы устранены.
Следующим шагом необходимо усилить рынок двусторонних договоров, “на сутки вперед”, внутрисуточный и балансирующий рынки. Необходимо также обеспечить справедливое распределение расходов и доходов между участниками рынка электроэнергии для поддержания финансовой стабильности рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине впервые за год зафиксирована дефляция12 ч. назад - 1829 7
Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможнеВчера, 15:34 - 3518 6
"Не все так плохо, как рисуется": Данилишин рассказал об уровне ВВП в УкраинеВчера, 21:03 - 2297 6
Обновление А-Банка: больше технологий и выше лояльность с новой кредиткой на 200 000 грн и уникальным приложениемПозавчера, 09:35 - 705 5
Стали известны зарплаты главных антикоррупционеров страны7 ч. назад - 1987 4
Бельгию обязали платить по 5 тысяч евро в день из-за медленного интернета14 ч. назад - 10263
Еще две страны хотят перейти на евро6 ч. назад - 4244
Toyota показала новый электромобиль на солнечных батареях (фото)19 ч. назад - 4104 3
Dragon Capital изменила прогноз курса гривны до конца года6 ч. назад - 2733
Межбанк: почему доллар может "потянуться" вверх9 ч. назад - 2336
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)8 ч. назад - 147
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Вчера, 16:15 - 684
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4286
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2374 12
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 907