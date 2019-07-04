"Укрэнерго" выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам

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НЭК “Укрэнерго” из-за приостановления судом действия июньского решения НКРЭКУ об установлении компании тарифов на 2 полугодие выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам.
Об этом сообщается в пресс-релизе НЭК.
Что рекомендует “Укрэнерго” – оплачивать счета за свои услуги именно по тарифам, указанным в графе “рекомендовано к уплате”.
Что это даст – обеспечит выполнение функций, возложенных на компанию в новом рынке электроэнергии, и поддержит операционную безопасность энергосистемы.
“Укрэнерго” сможет в полном объеме выполнять свои спецобязательства, в которые входит выплата Гарантированному покупателю разницы между рыночной ценой электроэнергии из ВИЭ и “зеленым” тарифом, а также закупка электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях.
НКРЭКУ разрабатывает проект постановления, которым будет установлен новый тариф “Укрэнерго” с 1 августа 2019 года:
Это связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии НАЭК “Энергоатом” на электронных аукционах (80%) и средней ценой электроэнергии на “рынке на сутки вперед” (20%).
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