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"Укрэнерго" выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам

"Укрэнерго" выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам

НЭК “Укрэнерго” из-за приостановления судом действия июньского решения НКРЭКУ об установлении компании тарифов на 2 полугодие выставит счета за свои услуги в июле по двум тарифам.

Об этом сообщается в пресс-релизе НЭК.

Что рекомендует “Укрэнерго” – оплачивать счета за свои услуги именно по тарифам, указанным в графе “рекомендовано к уплате”.

Что это даст – обеспечит выполнение функций, возложенных на компанию в новом рынке электроэнергии, и поддержит операционную безопасность энергосистемы.

“Укрэнерго” сможет в полном объеме выполнять свои спецобязательства, в которые входит выплата Гарантированному покупателю разницы между рыночной ценой электроэнергии из ВИЭ и “зеленым” тарифом, а также закупка электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях.

НКРЭКУ разрабатывает проект постановления, которым будет установлен новый тариф “Укрэнерго” с 1 августа 2019 года:

  • Его планируется установить на уровне 312,12 грн/МВт-ч, или на 10,2% меньше оспариваемого в судах (347,43 грн/МВт-ч).

Это связано с уменьшением расходов на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии НАЭК “Энергоатом” на электронных аукционах (80%) и средней ценой электроэнергии на “рынке на сутки вперед” (20%).

По материалам Finance.UA
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