0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Укрзализныця планирует электрифицировать 100 км путей в направлении границы с Польшей

Укрзализныця планирует электрифицировать 100 км путей в направлении границы с Польшей

Укрзализныця проводит подготовительные работы для осуществления электрификации путей в направлении Ковель – государственная граница, что упростит экспорт железной руды из Украины в Польшу.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

Читайте также: Укрзализныця может повысить тарифы на грузовые перевозки с 1 августа – законопроект

По словам руководителя компании, указанный участок длиной почти 100 км в настоящее время является наиболее затратной частью маршрута экспорта железорудного сырья из Кривого Рога на металлургические предприятия в Польше.

«Из-за отсутствия электрификации на данном участке мы вынуждены перевозить грузы на дизельтяге. В условиях постоянного роста цен на нефтепродукты электрификация будет способствовать уменьшению эксплуатационных расходов, энергосбережению, снижению загрязнения природной среды от сгорания дизтоплива. Кроме того, для клиентов-грузоотправителей мы существенно сократим сроки доставки грузов», – отметил Евгений Кравцов.

В настоящее время на участке курсируют 14 грузовых, 2 пассажирских и 6 пригородных поездов, после электрификации ег опропускная способность будет увеличена вдвое. В ходе электрификации участка Ковель – Изов – Госграница железнодорожники переоборудуют 6 промежуточных станций, 5 остановочных пунктов и 1 разъезд. Будет смонтировано 154 км контактной сети на перегонах и станциях, а также переоборудуют электроснабжение и освещение 26 станций и переездов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.