Укрзализныця планирует электрифицировать 100 км путей в направлении границы с Польшей

Укрзализныця проводит подготовительные работы для осуществления электрификации путей в направлении Ковель – государственная граница, что упростит экспорт железной руды из Украины в Польшу.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.

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По словам руководителя компании, указанный участок длиной почти 100 км в настоящее время является наиболее затратной частью маршрута экспорта железорудного сырья из Кривого Рога на металлургические предприятия в Польше.

«Из-за отсутствия электрификации на данном участке мы вынуждены перевозить грузы на дизельтяге. В условиях постоянного роста цен на нефтепродукты электрификация будет способствовать уменьшению эксплуатационных расходов, энергосбережению, снижению загрязнения природной среды от сгорания дизтоплива. Кроме того, для клиентов-грузоотправителей мы существенно сократим сроки доставки грузов», – отметил Евгений Кравцов.

В настоящее время на участке курсируют 14 грузовых, 2 пассажирских и 6 пригородных поездов, после электрификации ег опропускная способность будет увеличена вдвое. В ходе электрификации участка Ковель – Изов – Госграница железнодорожники переоборудуют 6 промежуточных станций, 5 остановочных пунктов и 1 разъезд. Будет смонтировано 154 км контактной сети на перегонах и станциях, а также переоборудуют электроснабжение и освещение 26 станций и переездов.