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Страны с наибольшей инфляцией: Украина улучшила позиции (инфографика)

Страны с наибольшей инфляцией: Украина улучшила позиции (инфографика)

Среди стран с наибольшей текущей годовой инфляцией Венесуэла уверенно удерживает первое место – более 125%. На втором – Зимбабве (97,9%), третье занимает – Аргентина (57,3%).

Украина выпала из топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией. С показателем 9% год-к-году она делит 22-24-е место по этому показателю.

Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ на странице в фейсбуке.

Шесть ценовых компонентов, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев:

  • овощи, хлеб а также услуги железнодорожного и автодорожного пассажирского транспорта, канализации, водоснабжения (+21,1%). В то же время снижение цен за период июль 2018 – июнь 2019 наблюдалось в товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%), обувь (-0,2%).

Инфографика: Экспертная платформа НБУ

Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения.

Товары, которые подорожали больше всего:

Инфографика: Экспертная платформа НБУ

По материалам Finance.UA
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