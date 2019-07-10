Страны с наибольшей инфляцией: Украина улучшила позиции (инфографика)

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Среди стран с наибольшей текущей годовой инфляцией Венесуэла уверенно удерживает первое место – более 125%. На втором – Зимбабве (97,9%), третье занимает – Аргентина (57,3%).
Украина выпала из топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией. С показателем 9% год-к-году она делит 22-24-е место по этому показателю.
Об этом сообщает Экспертная платформа НБУ на странице в фейсбуке.
Шесть ценовых компонентов, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев:
Инфографика: Экспертная платформа НБУ
Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения.
Товары, которые подорожали больше всего:
Инфографика: Экспертная платформа НБУ
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