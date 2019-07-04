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В Нацбанке сообщили, сколько нелегальных обменников выявили во втором квартале

В Нацбанке сообщили, сколько нелегальных обменников выявили во втором квартале

Национальный банк Украины за апрель-июнь 2019 осуществил 269 проверок пунктов обмена валюты, относительно соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Киевской областях и в г. Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • Непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты НБУ обнаружил 21 пункт обмена валюты, которые работали нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

По материалам Finance.UA
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