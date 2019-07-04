Чистые валютные резервы выросли с начала года до $10,5 млрд

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Чистые валютные резервы (после вычета заимствований у МВФ) в июне выросли на 14,2% (с начала года – на 8,9%) – до 10,5 млрд долл.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
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Валовые валютные резервы Нацбанка в июне увеличились на 6,4% (с начала года сократились на 0,9%) – до 20,64 млрд долл.
Напомним, по информации НБУ, в период с 1 по 5 июля он выкупил на межбанке 321 млн долл. При этом центробанк не продавал валюту. С начала года Нацбанк выкупил на межбанке 1,96 млрд долл, а продал – 231,4 млн долл. Таким образом, положительное сальдо операций НБУ составило 1,73 млрд дол.
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