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Государственным шахтам выделят 1 млрд грн дотаций

Государственным шахтам выделят 1 млрд грн дотаций

Кабинет министров Украины согласовал законопроект о выделении 1 миллиарда гривен дотаций государственным шахтам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 10 июля.

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«Еще один вопрос – дотация украинских шахт и выплата зарплат. Мы нашли решение для того, чтобы направить дополнительный 1 миллиард гривен», – заявил Гройсман.

По его словам, соответствующий законопроект, который вносит изменения в бюджет на 2019 год и позволит выделить необходимые средства, сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Для того, чтобы эти изменения вступили в силу, их должен поддержать большинством голосов парламент.

Справка Finance.ua:

  • Ранее председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что задолженность по зарплате шахтерам за апрель составляет 50%, а за май – 25%.
По материалам hromadske.tv
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