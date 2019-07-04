Государственным шахтам выделят 1 млрд грн дотаций

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Кабинет министров Украины согласовал законопроект о выделении 1 миллиарда гривен дотаций государственным шахтам.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 10 июля.
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«Еще один вопрос – дотация украинских шахт и выплата зарплат. Мы нашли решение для того, чтобы направить дополнительный 1 миллиард гривен», – заявил Гройсман.
По его словам, соответствующий законопроект, который вносит изменения в бюджет на 2019 год и позволит выделить необходимые средства, сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады. Для того, чтобы эти изменения вступили в силу, их должен поддержать большинством голосов парламент.
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