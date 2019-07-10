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Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителям

Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителям

Полиция может остановить и оштрафовать водителя иногда по самым неожиданным причинам. Так, имеет значение цвет указателя поворота авто. А за несоответствие стандартам можно получить штраф.

Сколько заплатим за “другой” цвет поворотника – 425 грн.

Использование красных указателей поворота или их установка на авто будет причиной остановки авто полицией и наложения штрафа.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что выписанные патрульной полицией протоколы важно обязательно подписывать и получать копию на руки, иначе водитель может не только попасть на двойной штраф, но и не сможет обжаловать его в суде.

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По материалам Finance.UA
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