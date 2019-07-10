Патрульная полиция нашла новый повод для придирок к водителям

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Полиция может остановить и оштрафовать водителя иногда по самым неожиданным причинам. Так, имеет значение цвет указателя поворота авто. А за несоответствие стандартам можно получить штраф.
Сколько заплатим за “другой” цвет поворотника – 425 грн.
Использование красных указателей поворота или их установка на авто будет причиной остановки авто полицией и наложения штрафа.
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