Гриневич назвала размеры повышения зарплаты в учреждениях профессионального и внешкольного образования

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Правительство повысит зарплаты преподавателям в сфере профтехобразования. Также планируется повышение руководителям внешкольных кружков.
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.
На сколько вырастет зарплата – 30-40%.
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