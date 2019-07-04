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Гриневич назвала размеры повышения зарплаты в учреждениях профессионального и внешкольного образования

Гриневич назвала размеры повышения зарплаты в учреждениях профессионального и внешкольного образования

Правительство повысит зарплаты преподавателям в сфере профтехобразования. Также планируется повышение руководителям внешкольных кружков.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

На сколько вырастет зарплата – 30-40%.

  • Молодой мастер будет получать 7700 грн, то есть рост составит 69,9%.
  • Опытный мастер – 9800 грн, что на 40% больше, чем сейчас.
  • Сейчас зарплата специалиста составляет 4100 грн.
  • Руководитель кружка будет получать со следующего года 5751 грн.

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По материалам Finance.UA
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